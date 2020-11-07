Шнуров высмеял Сюткина за выбор участника в команду на шоу «Голос»

Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял своего коллегу по шоу «Голос» Валерия Сюткина за выбор участника в команду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сюткин повернулся на слепом прослушивании во время выступления Михаила Жигарева, исполнявшего народную песню «Ой, то не вечер».

«Он меня не впечатлил даже. Ну, и по голосу. А внешне, вот Валере подходит», — сказал Шнуров.

В ответ Сюткин поблагодарил коллегу за доверие.

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