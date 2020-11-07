Юрист предрек конец карьере Деппа в Голливуде из-за скандала

Уход актера Джонни Деппа из фильма «Фантастические твари» может стать началом конца его карьеры в Голливуде. Таким мнение выразил юрист Марк Стивенс, информирует британская газета Daily Mail.

6 ноября актер заявил, что больше не сыграет волшебника-злодея Геллерта Гриндевальда в «Фантастических тварях». По данным СМИ, это решение принадлежит студии Warner Bros. Депп, в свою очередь, заявил, что намерен подать апелляцию и доказать, что обвинения в его адрес ни на чем не основаны.

По мнению Стивенса, Деппа всегда будут помнить как избивавшего жену пьяницу и наркомана, и на его надгробии будет об этом написано.

Ранее стало известно, что Джонни Депп проиграл в британском суде по делу о клевете против таблоида The Sun. Судебное разбирательство прошло в Лондоне летом. Бывшая жена актера Эмбер Херд, выступавшая на заседаниях в качестве свидетеля со стороны издания, рассказала о 14 случаях, когда она подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны Деппа.

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