Керсти Элли заступилась за Трампа

Актриса Керсти Элли предположила, что действующий президент США Дональд Трамп не является «плохим парнем».

«Громкий парень всегда выглядит как плохой парень. Настоящие плохие парни скрытны», — написала она на своей странице в Twitter.

Кроме того, она выразила сомнения в честности выборов.

«На самом деле на данный момент нет результатов, которые могли бы нравиться или не нравиться. Но я бы ненавидела ложные результаты», — также написала актриса.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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