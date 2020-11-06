Алкоголь и 100 тыс. рублей нашли у заключенного СИЗО-5, где сидит Ефремов

Следственный комитет России начал проверку после обнаружения у заключенного СИЗО-5 («Водник») алкоголя и 100 тыс. рублей, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, начальник смены СИЗО передал одному из содержащихся под стражей крупную сумму денег и четыре пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

Проверка проводится по трем статьям: превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки.

Источник издания отметил, что, если вина начальника смены будет доказана, то ему грозит реальный срок.

Ранее стало известно, что именно в этот изолятор был направлен артист Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП.

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