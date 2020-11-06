Соведущий Жванецкого о сатирике: по его произведениям можно изучать русских

Журналист Андрей Максимов, который на протяжении 16 лет вместе Михаилом Жванецким вел программу «Дежурный по стране», назвал сатирика «нелегким, но гениальным» человеком. В беседе с «Газетой.Ru» Максимов рассказал, что по произведениям Жванецкого можно изучать русский народ.

«Боже мой. Это умер великий человек. Умер человек, чьи произведения помогали нам жить в самые трудные времена. Человек очень нелегкий, но, безусловно, гениальный. Когда будущие исследователи попытаются понять русский характер, они не обойдутся без Жванецкого. Он писал о нас, о наших людях. Так, как он понимал натуру русских – не понимал больше никто. Это как раз та потеря, восполнить которую невозможно. Когда умирает такой человек, ни его характер, ни обстоятельства его смерти – это все никого значения не имеет. Важно только то, что после него осталось, и как это сохраним», — сказал Андрей Максимов.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет в пятницу, 6 ноября. В начале октября артист объявил о уходе со сцены. Жванецкий был народным артистом России, лауреатом премии президента России.