Опубликован тизер полнометражного «Мажора» с Прилучным
Александра Лисица
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Актер Павел Прилучный опубликовал в Instagram тизер-трейлер полнометражного фильма «Мажор», который станет продолжением одноименного сериала.
Ролик появился в Сети в день рождения исполнителя главной роли — 5 ноября Прилучному исполнилось 33 года.
Кроме Прилучного, в фильме Николая Булыгина и Максима Полинского снялись Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Павел Чинарев, Владимир Селезнев и Агния Дитковските.
Когда состоится премьера «Мажора», пока неизвестно.
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