Опубликован тизер полнометражного «Мажора» с Прилучным

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Актер Павел Прилучный опубликовал в Instagram тизер-трейлер полнометражного фильма «Мажор», который станет продолжением одноименного сериала.

Ролик появился в Сети в день рождения исполнителя главной роли — 5 ноября Прилучному исполнилось 33 года.

Кроме Прилучного, в фильме Николая Булыгина и Максима Полинского снялись Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Павел Чинарев, Владимир Селезнев и Агния Дитковските.

Когда состоится премьера «Мажора», пока неизвестно.

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