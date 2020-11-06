Суд отказал в жалобе на следствие вдове расчлененного рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в жалобе на следствие защите Марины Кохал — супруги рэпера Энди Картрайта, обвиняемой в его убийстве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

До этого адвокаты Кохал неоднократно заявляли, что расследование уголовного дела в отношении их подзащитной якобы ведется не эффективно, а на их подзащитную оказывается давление в СИЗО, где она находится по решению суда.

В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.

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