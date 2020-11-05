Сын Орбакайте впервые рассказал об отношениях с отцом
Александра Лисица
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Младший сын певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров впервые рассказал о своих отношениях с отцом — бизнесменом Русланом Байсаровым.
22-летний юноша в Instagram сообщил, что общается с отцом несмотря на то, что не выкладывает совместные фото в сеть. «Это мой отец. Как можно думать, что мы не общаемся? Семья — мое все», — заявил Дени. «Общаюсь — всегда. Вижусь — всегда. Сейчас, по окончании учебы, вообще нон-стоп с семьей», — уточнил он.
У Орбакайте также есть старший сын Никита, рожденный в браке с певцом Владимиром Пресняковым, и 8-летняя дочь Клавдия, появившаяся на свет в браке c Михаилом Земцовым.
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