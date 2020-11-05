Опубликован еще один трейлер финала «Сверхъестественного»

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Телеканал The CW опубликовал еще один трейлер последнего эпизода сериала «Сверхъестественное».

В ролик вошла ретроспектива приключений героев Джареда Падалеки и Дженсен Эклс. Эклс подтвердил, что шоу подошло к концу, а Падалеки поблагодарил зрителей за внимание.

Премьера финальной двухчасовой серии 15-го сезона «Сверхъестественного» состоится 19 ноября. Премьера первого сезона фантастического сериала Эрика Крипке состоялась 13 сентября 2005 года.

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