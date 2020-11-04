Скончался известный французский актер Клод Жиро

Знаменитый французский актер Клод Жиро, известный зрителю по серии фильмов про Анжелику, скончался во Франции в возрасте 84 лет, пишет газета La Montagne.

Причины смерти артиста не называются.

Его похоронят 7 ноября в коммуне Сен-Прист-де-Шам, отмечает издание.

Клод Жиро родился в 1936 году в коммуне Шамальес в центральной Франции. Он дебютировал в кино в 1958 году в фильме «Обманщики».

Российскому зрителю Жиро стал известен по роли маркиза Филиппа де Плесси-Белльеэ в серии фильмов про Анжелику, а также мини-сериалу «Проклятые короли».