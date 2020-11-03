Файзиев опроверг слухи о романе с Муцениеце

Режиссер Джаник Файзиев в беседе с ФАН опроверг слухи о романе с актрисой Агатой Муцениеце.

Сообщения об этом насмешили его. «Никакого романа нет, это смешно», — сказал он.

В СМИ заговорили о возможных отношениях Файзиева и Муцениеце после того, как она пообщалась с режиссером на премьере фильма «Подольские курсанты», куда режиссер пришел с супругой Светланой Ивановой.

Ранее Агата Муцениеце официально развелась с Павлом Прилучным в июне 2020 года. У экс-пары растут двое детей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «За спиной»: Муцениеце исключили из спектакля с Прилучным

— Вдохновила на развод: Муцениеце ушла от Прилучного из-за Собчак

— Стало известно о расставании Прилучного и Карпович