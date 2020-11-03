Файзиев опроверг слухи о романе с Муцениеце
Александра Лисица
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Режиссер Джаник Файзиев в беседе с ФАН опроверг слухи о романе с актрисой Агатой Муцениеце.
Сообщения об этом насмешили его. «Никакого романа нет, это смешно», — сказал он.
В СМИ заговорили о возможных отношениях Файзиева и Муцениеце после того, как она пообщалась с режиссером на премьере фильма «Подольские курсанты», куда режиссер пришел с супругой Светланой Ивановой.
Ранее Агата Муцениеце официально развелась с Павлом Прилучным в июне 2020 года. У экс-пары растут двое детей.
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