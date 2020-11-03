Умер автор мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк

Художник, один из авторов кукольного мультфильма «Волшебник Изумрудного города» и серии мультфильмов о приключениях Незнайки Владимир Шафранюк скончался на 86-м году жизни.

Как сообщает «Рен ТВ», Шафранюк умер у себя дома в Москве.

Причина его смерти пока неизвестна.

Также художник работал над кукольными мультфильмами «Добрыня Никитич», «Дядюшка Ау в городе», «Чьи в лесу шишки». Художник с 1964 по 1967 год работал в «Союзмультфильме», с 1971 по 1985 год — в студии «Мульттелефильм» ТО «Экран», кроме того, сотрудничал со студиями «Кристмас филмз» и «Анимос».