Детская песня про акул обогнала Despacito по просмотрам на YouTube
Елена Арнольдова
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Клип на детскую песню Baby Shark («Маленькая акула») стал самым просматриваемым видеороликом на YouTube, сообщает The Guardian.
Ролик набрал более 7 млрд и обогнал по просмотрам хит Луиса Фонси Despacito.
Песня Baby Shark, исполненная юной певицей Хоуп Сегойн, была записана в рамках южнокорейского образовательного проекта Pinkfong. Клип был опубликован на YouTube в июне 2016 года.
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