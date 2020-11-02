Детская песня про акул обогнала Despacito по просмотрам на YouTube

Клип на детскую песню Baby Shark («Маленькая акула») стал самым просматриваемым видеороликом на YouTube, сообщает The Guardian.

Ролик набрал более 7 млрд и обогнал по просмотрам хит Луиса Фонси Despacito.

Песня Baby Shark, исполненная юной певицей Хоуп Сегойн, была записана в рамках южнокорейского образовательного проекта Pinkfong. Клип был опубликован на YouTube в июне 2016 года.

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