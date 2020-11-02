Актер Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против таблоида The Sun, сообщает Daily Mail.

Суд шел в Лондоне летом в течение 16 дней. Депп подал иск против таблоида, когда в одной из публикаций его назвали «избивающим жену», сославшись на свидетельства его бывшей супруги Эмбер Херд.

Эмбер Херд выступала в суде на стороне The Sun и рассказала о 14 случаях, когда подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны звезды «Пиратов Карибского моря».

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