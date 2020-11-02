Mash: налоговая заблокировала счета Black Star

Московская налоговая инспекция заблокировала счета музыкального лейбла Black Star, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что ФНС заблокировала счета компании в «Альфа-Банке», «Банке24», «Райффайзенбанке» и «Сбере» за неуплату налогов.

Сооснователь Black Star Тимати покинул компанию в июле 2020 года. В октябре у себя в Instagram он намекнул, что без него лейблу остается только «жить воспоминаниями».

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