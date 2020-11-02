Друг рассказал о «бизнесе» обвиняемых в мошенничестве с имуществом Баталова

Друг Михаила Цивина, киновед Александр Шпагин, в эфире НТВ рассказал о том, как юрист и его супруга, актриса Наталья Дрожжина, входили в доверие к пожилым артистам.

Сейчас Дрожжину и Цивина обвиняют в мошенничестве с недвижимостью артиста Алексея Баталова. «Это был их постоянный бизнес с начала 1990-х годов», — рассказал Шпагин. Они, по словам киноведа, ухаживали за старыми актерами, пользовались их доверием и брали их квартиры в ренту. «Им оставляли квартиры, в частности, Лидия Николаевна Смирнова. Это была одна из первых их фигурантов, скажем так», — добавил эксперт, сказав, что свой «бизнес» супруги не афишировали.

Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов скончался в июне 2017 года в возрасте 88 лет. У него остались вдова Гитана и дочь Гитана-Мария.

В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили актрису Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят «дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова, на спорное имущество наложен арест.

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