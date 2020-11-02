Звезда сериала «Поверхность» Эдди Хассел убит в США

В американском штате Техас неизвестные убили актера Эдди Хассела, знаменитого по роли в сериале «Поверхность». Об этом информирует TMZ.

Актеру было 30 лет. Отмечается, что Хассела застрелили во время угона его автомобиля.

Менеджер Хассела подтвердил, что актер погиб, но точные причины его смерти не назвал. Подробности происшествия выясняются.

Актер Эдди Хассел известен по ролям в сериале «Поверхность», «Коварные горничные», «Кости», а также по фильмам «Джобс», «Семейный уикенд», «2012» и другие.

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