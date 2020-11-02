Президент «Что? Где? Когда?» ответила возмущенным появлением Скипского в эфире игры

Генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» и почетный президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко ответила зрителям, которые выразили недовольство появлением участника телевизионной игры, обладателя награды «Хрустальная сова» Михаила Скипского в эфире после обвинений в домогательствах. С соответствующим заявлением она выступила в эфире в Instagram «Что? Где? Когда?».

После выхода программы многие телезрители выразили свое негодование в соцсетях в связи с тем, что Скипский принял участие в эфире телеигры.

Почетный президент МАК отметила, что людям следует разделять жизнь «по понятиям» и «по закону».

«У нас нет юридических никаких оснований, чтобы кто-то из наших игроков, в том числе Миша Скипский, не играл в «Что? Где? Когда?», — подчеркнула Стеценко.

Она также пожелала тем, кто выбирает жизнь «по понятиям», чтобы в их жизни ничего плохого не происходило, а также в конце предложила выбрать жизнь «по закону». Кроме того, президент «Что? Где? Когда?» высоко оценила игру знатоков.

Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет. Это, по ее словам, происходило в 2010 году, когда Скипский работал учителем географии. Кроме того, утверждала Аренина, от домогательств с его стороны пострадали и другие школьницы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генпродюсер «Игры» ответил на обвинения в адрес звезды «Что? Где? Когда?»

— Игроки «Что? Где? Когда?» попросили отстранить Скипского от работы с детьми

— Знаток Скипский отказался от работы с детьми после обвинений в домогательствах