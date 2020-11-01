Певица и блогер Клава Кока попала в ДТП в Ялте

Популярная российская певица и видеоблогер Клава Кока попала в ДТП в Крыму по пути из аэропорта. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

Так, певица не рассказала подписчикам об обстоятельствах аварии, но пожаловалась на ушибы и возможное сотрясение мозга.

«Кружится голова и болит сильно. Надеюсь не сотрясение. Был ушиб», — рассказала она.

Девушка опубликовала видеозапись, на которой видны сильные царапины на автомобиле, сам корпус машины визуально не поврежден.

Кроме того, блогер отметила, что эта авария стала первой в ее жизни и призвала подписчиков не торопиться за рулем авто.