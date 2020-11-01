Музыкант скончался во время выступления на востоке Москвы

В Москве 24-летний музыкант из любительской группы Losdate скончался во время своего выступления в лофте, пишет издание МК.

По данным портала, инцидент произошел около 16.30 в лофте AG на Яузе в Слободском переулке. 24-летний гитарист Михаил Корнышев внезапно потерял сознание во время выступления. Его не смогли привести в чувство — он скончался на месте в течение нескольких минут.

Были ли у музыканта проблемы со здоровьем, пока не известно. Причины трагедии устанавливаются.