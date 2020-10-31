Саша Барон Коэн передал $100 тысяч церкви женщины, не знавшей об участии в «Борате-2»

Актер Саша Барон Коэн пожертвовал $100 тысяч церкви, прихожанка которой снялась в фильме «Борат-2», думая, что участвует в схемках документального фильма. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Прихожанка баптистской церкви в Оклахоме Джинис Джонс считала, что религиозное учреждение наняло ее для наставлений приехавшего в США подростка по имени Тутар. До премьеры «Бората» 62-летняя женщина не знала о своем участии в фильме.

Как рассказал старший пастор церкви Преподобный Деррик Скоби, Саша Барон Коэн внес пожертвование в среду, 28 октября. При этом Скоби добавил, что он и другие члены церкви также не знали о фильме.

Премьера сиквела фильма «Борат» состоялась на стриминговом сервисе Amazon Prime 23 октября.

Первая часть фильма с полным названием «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышла в ограниченный прокат в 2006 году. Картина получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий».

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