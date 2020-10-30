Чернокожая актриса сыграет Анну Болейн в британском сериале

Чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит сыграет Анну Болейн, вторую жену короля Генриха VIII в сериале британского телеканала Channel 5. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечает издание, сериал будет состоять из трех частей и расскажет о последних днях жизни супруги короля.

История будет больше похожа на психологический триллер, чем на историческую драму. Создатели хотят переосмыслить судьбу Болейн с феминистической точки зрения.

В сериале будет раскрыта борьба Болейн с патриархальным обществом тюдоровской Англии, ее желание обеспечить будущее для дочери Элизабет и жестокая реальность, в которой она не может дать Генриху наследника мужского пола.

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