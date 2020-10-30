Якубович рассказал о самом дорогом подарке за всю историю «Поля чудес»

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович в эфире передачи «Доброе утро» рассказал о самом дорогом подарке в истории программы.

По его словам, в 1996 году ветеран подарил ему простреленный портсигар, который носил возле сердца.

«Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который только был», — подчеркнул Якубович.

Он признался, что вернул подарок владельцу после окончания передачи, так как не смог взять портсигар себе.

Также Якубович признался, что все съедобные подарки после передач выставляются на барабан, чтобы их могли попробовать все желающие.

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