Волочкова выразила соболезнования в связи со смертью балетмейстера Селюцкого

Экс-солист Мариинского театра, балетмейстер Геннадий Селюцкий скончался в возрасте 82 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Соболезнования в связи со смертью педагога выразила балерина Анастасия Волочкова. «Я его знала по Вагановскому училищу, он был педагогом моего самого любимого партнера Евгения Иванченко, с которым мы танцевали с начала пути, с 1993 года. Геннадий Наумович был совершенно уникальный по своим человеческим качествам и как профессионал», — отметила артистка. «Уходят творческие люди, педагоги, которых заменить некем, нет сейчас таких педагогов, которые могли встать вровень с Селюцким по своему мастерству и таланту», — заключила она.

Геннадий Селюцкий в качестве танцовщика сотрудничал с хореографами Константином Сергеевым, Юрием Григоровичем, Леонидом Якобсоном, Вахтангом Чабукиани, Роланом Пети, а в качестве ассистента — с Морисом Бежаром, Джеромом Роббинсом и Пьером Лакоттом.

С 1963 года преподавал в Академии русского балета имени Вагановой, с 2002 года был профессором.