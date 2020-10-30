Экс-солистка Serebro Серябкина тайно вышла замуж

35-летняя экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина сыграла тайную свадьбу в Австрии, рассказала она в интервью российскому Vogue.

Во время свадьбы Серябкина сменила три платья от российских дизайнеров Ulyana Sergeenko, WOS и Rasario. «Вена — вторая родина мужа, он прожил здесь больше 10 лет. Мы уже приезжали сюда вместе: он показал свои любимые места, и мне тут энергетически очень понравилось. К тому же мы оба знаем немецкий, поэтому нам здесь очень комфортно», — объясняет выбор страны для свадьбы певица.

Избраннику Серябкиной Георгию Начкебия 32 года, он экс-сотрудник музыкального лейбла Максима Фадеева Malfa, в котором состояла и сама Ольга Серябкина.

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