Умер дирижер Александр Ведерников

Дирижер Александр Ведерников скончался в Москве в возрасте 56 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михайловского театра.

Главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра умер в ночь на 20 октября. Последним спектаклем, которым он продирижировал, была опера «Сельская честь» 4 октября на открытии оперного сезона.

Причина смерти дирижера не уточняется.

В 2001-2009 годах Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра в Москве. С сентября 2018 года работал главным дирижером Датской королевской оперы. В феврале 2019 года назначен музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра.