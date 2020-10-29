Добровинского лишили адвокатского статуса на два года

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Совет Адвокатской палаты Москвы лишил юриста Александра Добровинского статуса адвоката на два года за нарушение этических норм, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.

В отношении Добровинского будет действовать запрет на допуск к квалификационному экзамену.

Добровинский был адвокатом потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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