Добровинского лишили адвокатского статуса на два года

Совет Адвокатской палаты Москвы лишил юриста Александра Добровинского статуса адвоката на два года за нарушение этических норм, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.

В отношении Добровинского будет действовать запрет на допуск к квалификационному экзамену.

Добровинский был адвокатом потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокаты потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым высказались о смягчении приговора

— Потерпевшие по делу Ефремова требуют компенсации затрат на похороны

— Обнародован проект письма Ефремова к семье погибшего Захарова