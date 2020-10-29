Корчевникова предупредили о повторном заражении коронавирусом
Эксперт предупредил ведущего передачи «Судьба человека» Бориса Корчевникова о возможности повторного заражения коронавирусной инфекцией.
Профессор-вирусолог Алексей Аграновский в комментарии ФАН напомнил, что иммунитет после COVID-19 не такой стабильный, как после кори или полиомиелита. «Эта болезнь для нас новая, она требует более длительного изучения, чтобы делать какие-то однозначные выводы. Иммунитет может сохраняться на протяжении полугода, а может чуть больше», — сказал Аграновский.
Корчевников переболел коронавирусом весной. Поклонники выразили беспокойство за здоровье Корчевникова, когда актер Сергей Жигунов, экс-супруг героини «Судьбы человека» актрисы Веры Новиковой, разместил в Instagram пост том, что якобы вся съемочная группа может быть заражена коронавирусом. Инфекция обнаружилась у подруги Новиковой.
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