Стало известно о расставании Брэда Питта с немецкой моделью
Елена Арнольдова
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Голливудский актер Брэд Питт расстался с немецкой моделью Николь Потуральски, сообщил таблоид Page Six со ссылкой на собственный источник.
В августе 2020 года это же издание заявило о романе Питта и Потуральски. «У них не было ничего настолько серьезного, насколько это раздули», — утверждает знакомый экс-пары.
Ранее в Сети появлялись совместные снимки Питта и Потуральски, сделанные во французском аэропорту Ле-Кастелле. Питт якобы сопровождал модель в свое поместье при замке Шато Мирваль.
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