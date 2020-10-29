Стало известно о расставании Брэда Питта с немецкой моделью

Голливудский актер Брэд Питт расстался с немецкой моделью Николь Потуральски, сообщил таблоид Page Six со ссылкой на собственный источник.

В августе 2020 года это же издание заявило о романе Питта и Потуральски. «У них не было ничего настолько серьезного, насколько это раздули», — утверждает знакомый экс-пары.

Ранее в Сети появлялись совместные снимки Питта и Потуральски, сделанные во французском аэропорту Ле-Кастелле. Питт якобы сопровождал модель в свое поместье при замке Шато Мирваль.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Удар по Анджелине Джоли: Брэд Питт пойдет в суд ради детей

— СМИ: Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе

— Брэд Питт стал голосом предвыборного ролика Байдена