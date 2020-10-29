Музыкальный критик Соседов отреагировал на претензии Первого канала

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал «маразмом» судебный иск о защите деловой репутации, который Первый канал намерен выдвинуть против него из-за критики шоу «Голос».

«У них очень плохие юристы, они совершенно ничего не понимают в юриспруденции. Я не собираюсь ни перед кем извиняться. С моего компьютера не упала ни одна буква в адрес Первого канала, на который мне глубоко наплевать. Я в частном телефонном разговоре согласился с депутатом Сурайкиным. Так же как и он, я не верю в честность подсчета голосов на шоу «Голос». На суде я это повторю. И я имею право в это не верить. Во-первых, меня в этом никто не убедил. А во-вторых, Первый канал не Господь Бог, чтобы верить всем их словам. В каком состоянии маразма нужно находиться, чтобы обвинять в этом?» — сказал он «Газете.Ru».

Критик также назвал абсурдом претензии, высказанные со стороны канала к лидеру партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину.

«Предъявлять претензии Сурайкину – это вообще абсурд. Он депутат! Что о себе возомнил Первый канал? Кем они себя возомнили и по какому праву?» — поинтересовался Соседов.

Ранее Первый канал заявил, что актер Станислав Садальский, Максим Сурайкин и Сергей Соседов распространяли «не соответствующие действительности сведения» о шоу «Голос».

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