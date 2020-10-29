Сыгравшего Льва Яшина актера обокрали в Москве
Александра Лисица
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Актера театра имени Вахтангова, звезду фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Александра Фокина, обокрали в Москве.
Как сообщает «Московский комсомолец», у него украли велосипед из межквартирного тамбура в доме, где актер снимает квартиру около трех месяцев. Преступник воспользовался тем, что дверь тамбура не запиралась.
Обнаружив пропажу, актер вызвал полицию и написал заявление о краже. Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что велосипед не покидал подъезд. Сумму ущерба Фокин оценил в 13 тыс. руб.
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