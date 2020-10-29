Вылечившийся от COVID-19 Гоша Куценко обратился к россиянам
Семён Сонный
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Актер Гоша Куценко, перенесший новую коронавирусную инфекцию, обратился к россиянам с призывом соблюдать масочный режим.
«Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, Маски!» – написал актер на своей странице в Instagram.
Он подчеркнул, что при коронавирусной инфекции возникает «особая пневмония» и доверия заслуживают только специалисты. Куценко также привел в пример Китай, где за счет соблюдения «элементарной дисциплины» удалось добиться сильного снижения заболеваемости.
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