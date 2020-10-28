Росстат потратит почти 8 млн рублей на серию «Смешариков» о переписи населения

Производитель «Смешариков» получит 7,8 млн руб. за серию о переписи населения, передает РБК со ссылкой на Росстат и АО «КРОС».

В серии длиной в 13 минут будут задействованы персонажи Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби, для эпизода напишут песню. В Росстате пояснили, что специальный эпизод «Смешариков» в игровой и доступной форме расскажет, что такое перепись и зачем она нужна.

Стоимость контракта включает в себя создание сценария, производство серии в смешанной технике (2D- и 3D-анимация, озвучивание, специально написанная музыка и песня), трансляцию эпизода в телевизионном эфире и онлайн.

Основной контракт по организации информационно-разъяснительной работы, связанной с переписью, Росстат и КРОС заключили в 2019 году, он оценивается в 915,5 млн руб. Уточняющие договоренности с компанией «Мармелад медиа», которая владеет правами на мультсериалы «Смешарики», его спин-офф «Пин-код» и «Фиксики», появились в сентябре 2020 года.

Премьера серии «Перепись — дело коллективное» должна состояться не раньше 1 апреля 2021 года. Всероссийская перепись населения пройдет весной 2021 года.

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