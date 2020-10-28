«ВАЛЛ-И» стал любимым мультфильмом XXI века у россиян

Мультфильм студии Pixar «Валл-И» (2008) о неуклюжем роботе и его высокотехнологичной подруге стал любимым мультфильмом XXI века у россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Кино Mail.ru».

«ВАЛЛ-И» в 2009 году получил премии «Золотой глобус» и «Оскар». На втором месте оказался «Ледниковый период» (2002) студии Blue sky, на третьем — «Как приручить дракона» (2010) производства DreamWorks animation.

Кроме того, в топ-лист любимых соотечественниками анимационных картин последнего десятилетия вошли «Унесенные призраками» (2001), «Шрэк» (2001), «Ходячий замок» (2004), «Холодное сердце» (2013), «Зверополис» (2016), «Корпорация монстров» (2001) и «Головоломка» (2015).

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