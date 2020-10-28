Почти весь каст актеров «Суда над чикагской семеркой» выдвинут на «Оскар»

В Netflix решили выдвинуть почти весь каст актеров фильма «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина на премию «Оскар» за роли второго плана, пишет Variety.

Роли в ленте сыграли: Эдди Редмэйн, Саша Барон Коэн, Марк Райлэнс, Фрэнк Ланджелла, Джереми Стронг, Майкл Китон и Яхья Абдул-Матин II. Все они будут претендентами на получение золотой статуэтки.

По мнению кинокритиков, из этих актеров наиболее высокие шансы на премию имеют Коэн, Абдул-Матин, Ланджелла и Райлэнс.

В картине рассказывается о демонстрациях против войны во Вьетнаме в Чикаго в 1969 году, закончившихся стычками с полицией. В результате семерым участникам беспорядков предъявили обвинения в заговоре против правительства США.

Фильм вышел на стриминговом сервисе 16 октября.

Церемония вручения главной награды Американской киноакадемии пройдет 25 апреля 2021 года.

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