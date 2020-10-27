Путин пообещал делать все возможное для работы учреждений культуры в пандемию

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству высказался о работе учреждений культуры во время пандемии коронавируса.

Он ответил на реплику режиссера Владимира Машкова о том, что театры сейчас могут заполняться только на 50%. Путин подчеркнул важность того, что театры не закрыты. «Я помню свои дискуссии с вашими коллегами, мы будем делать все для того, чтобы учреждения культуры работали», — цитирует Путина ТАСС.

В мире зафиксировано более 43,5 млн заболевших коронавирусом. Скончались после заражения инфекцией более 1,1 млн пациентов. Выздоровели свыше 29,2 млн человек. За прошедшие сутки в РФ установлено два рекорда по числу выздоровевших и умерших после заражения коронавирусом. Всего за 24 часа в регионах России зафиксировано 16 550 случаев COVID-19, вылечились еще 12 884 пациента, умерли 320 человек.

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