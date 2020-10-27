«Коммунисты России» потребовали закрыть шоу «Голос»

Партия «Коммунисты России» потребовала закрыть шоу «Голос» на Первом канале, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу партии.

Авторы обращения попросили телеканал создать другую программу, полностью поменяв принципы как отбора конкурсантов, так и принцип подбора жюри. «Необходимо привлекать к наблюдению за определением победителя общественность, далекую от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса», — уверены они. В партии добавляют, что сейчас организация конкурса «утонула в лукавстве и субъективизме».

В пример коммунисты привели успех на шоу дочери ведущего Первого канала Романа Будникова — Александры.

Ранее в защиту Александры Будниковой высказался рэпер Баста.

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