Баста защитил участницу «Голоса» после обвинений в подсуживании

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступил в защиту участницы шоу «Голос» Саши Будниковой после того, как повернувшееся к ней на слепых прослушиваниях шоу «Голос» жюри обвинили в подсуживании.

Девушка оказалась дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова, но Баста уверяет, что не знал об этом, когда отдавал свой голос за нее. «Хочется спросить у комментаторов-экспертов: неужели это проклятье – быть ребенком известных родителей? Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье, ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя?» — негодует Баста в Instagram.

Он также отметил, что на «Голосе» уже был скандал с мошенничеством, имея в виду ситуацию вокруг дочери Алсу. «В связи с этим фактом зрители стали более бдительными, было бы глупо и наивно его повторять», — написал рэпер.

Дочь известного телеведущего Сашу Будникову обвинили в «блате» в период слепых прослушиваний в шоу «Голос». На выступление 18-летней артистки повернулись все звездное жюри. Однако зрители не разделили радость Александры и назвали ее победу «купленной», а саму девушку прозвали «очередной дочерью Алсу».

18-летняя Будникова исполнила на слепых прослушиваниях песню «Пьяное солнце» украинского певца Alekseev. Вакуленко сразу нажал кнопку и повернул свое кресло к исполнительнице, после его примеру последовали Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин, за которого кнопку нажал Шнуров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Зачем слил?» Баста довел до слез участниц «Голоса»

— Украина отменила запрет на въезд в страну Басте

— Скончался отец рэпера Басты