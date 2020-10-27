Девушка избитого участника «Дома-2» рассказала об угрозах отрезать голову

Девушка избитого участника «Дома-2» Тамба-Тамба Мондезира Юлия Ефременкова в беседе с ФАН подтвердила, что вместе с избранником подверглась нападению на одном из рынков Москвы.

По словам Ефременковой, Мондезир получил травмы «средней степени тяжести». «Уже на выходе Мондезир только дотронулся до детали, она (продавщица) стала сразу орать. В ответ я стала ей говорить: «Что вы себе позволяете? Здесь нигде не написано, что руками не трогать», — рассказала Юлия о причинах конфликта. После к ним подбежали несколько мужчин, началась драка. «Пять Мондезира держали, один нанес удар по лицу. А мне пригрозили отрезать голову», — рассказала об угрозах со стороны нападавших она.

После инцидента Ефременкова и Мондезир написали заявления в полицию.

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