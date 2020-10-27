Мужчина попытался вынести из Лувра экспонат под предлогом возвращения наследия Африки

Мужчина попытался вынести из парижского Лувра скульптуру XVIII века под предлогом возвращения африканского наследия, передает телеканал BFM.

По его данным, активист из Конго Эмери Мвазулу Диябанза на глазах у посетителей внезапно схватил стоявшую в одном из залов музея скульптуру и попытался унести ее с собой. Когда сотрудники музея остановили его, он начал кричать, что «возвращает украденное из Африки наследие».

В музее рассказали, что скульптура, которую пытался забрать Диябанза была создана в XVIII веке в Азии, на индонезийском острове Флорес.

Мужчину задержали, теперь он предстанет перед судом. Ранее он уже привлекался к ответственности в связи с подобным инцидентом и был приговорен к штрафу в €1 000.