«Союзмультфильм» снимет сериал об инопланетянах и экологии

Студия «Союзмультфильм» совместно с международной группой компаний Toonz Entertaiment Pte. Ltd. снимет мультсериал «Инопланетяне в моем рюкзаке», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Главные герои сериала Джеймса Дрисколла и Роберта Ли — инопланетяне с планеты с идеальными экологическими условиями, которые прилетают на Землю с задачей озеленить ее. «Определяющим моментом этого сотрудничества стали те ценности, которые транслирует мультсериал: анимация — лучший способ рассказать детям простым языком о сложных вещах», — объяснила выбор проекта председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Проект будет состоять из 52 эпизодов по 11 минут, из них Toonz создаст 39 серий, а «Союзмультфильм» — 13. Кроме того, зарубежный партнер займется международной дистрибуцией проекта на телевидении и интернет-платформах.

Съемки мультсериала предполагается начать в конце 2020 года, премьера первого эпизода должна состояться в в 2021 году.

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