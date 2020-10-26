«Дедушка нелегкого поведения» возглавил российский прокат

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кадр из фильма «Дедушка нелегкого поведения» (2020) Кадр из фильма «Дедушка нелегкого поведения» (2020)
Кадр из фильма «Дедушка нелегкого поведения» (2020)
Marro Films

Комедия Тима Хилла «Дедушка нелегкого поведения» с Робертом Де Ниро в главной роли возглавила российский прокат в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

За период с 22 по 25 октября фильм о противостоянии дедушки и внука со сложными характерами собрал 48,6 млн руб.

На втором месте оказалась комедия «Глубже!» Михаила Сегала. В премьерные выходные проката лента с Александром Палем в главной роли собрала 31,4 млн руб.

Третью строчку занял фантастический боевик Кристофера Нолана «Довод», вышедший в российский прокат 3 сентября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Бегущий по лезвию» 1982 года возглавил российский прокат

«Стрельцов» остался лидером проката в России

«Довод» отобрал у «Стрельцова» лидерство в российском прокате