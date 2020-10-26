«Дедушка нелегкого поведения» возглавил российский прокат

Комедия Тима Хилла «Дедушка нелегкого поведения» с Робертом Де Ниро в главной роли возглавила российский прокат в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

За период с 22 по 25 октября фильм о противостоянии дедушки и внука со сложными характерами собрал 48,6 млн руб.

На втором месте оказалась комедия «Глубже!» Михаила Сегала. В премьерные выходные проката лента с Александром Палем в главной роли собрала 31,4 млн руб.

Третью строчку занял фантастический боевик Кристофера Нолана «Довод», вышедший в российский прокат 3 сентября.

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