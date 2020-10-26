Сергей Жигунов и актриса Вера Новикова развелись во второй раз
Карина Казанцева
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Актеры Сергей Жигунов и Вера Новикова развелись во второй раз. Свидетельство о расторжении брака Жигунов опубликовал в Instagram.
«Пусть полежит здесь», — написал он.
Сергей Жигунов и Вера Новикова поженились в 1985 году. В 2007 году они развелись из-за слухов о романе актера с напарницей по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Через два года Жигунов и Новикова снова поженились.
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