Скончался отец рэпера Басты

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что его отец Михаил Вакуленко умер. Об этом певец сообщил в своем Instagram в пятницу, 23 октября.

Вакуленко-старший скончался на 61-м году жизни.

«Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность... Покойся с миром», — написал Баста.

Причины смерти отца музыкант не назвал.