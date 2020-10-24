Скончался отец рэпера Басты
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что его отец Михаил Вакуленко умер. Об этом певец сообщил в своем Instagram в пятницу, 23 октября.
Вакуленко-старший скончался на 61-м году жизни.
«Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность... Покойся с миром», — написал Баста.
Причины смерти отца музыкант не назвал.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Умер мой отец....Ты останешься в моём сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером,целеустремленным,самоотверженным,мечтавшим изменить мир,искренним идеалистом,верящим в справедливость и в человечность ....Покойся с миром Батя.....Вакуленко Михаил Владимирович -1959-2020 .