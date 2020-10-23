Ефремов отказался выходить к правозащитникам в СИЗО
Марина Львова
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Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, отказался общаться к правозащитникам в СИЗО, предает РИА «Новости» со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович.
Ранее суд снизил срок заключения Ефремову с 8 лет до 7,5 года.
В ОНК заявили, что Ефремов не вышел к ним.
«Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть», — сообщила Литвинович.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом.