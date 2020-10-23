Эксперт: Харламов слукавил, назвав причину развода с Асмус
Эксперт-сексолог Елена Перелыгина в беседе с ФАН прокомментировала причину развода с актрисой Кристиной Асмус, которую ранее назвал актер и юморист Гарик Харламов.
Харламов утверждал, что супруги поняли — они «разные люди», также он говорил, что со временем их с Кристиной чувства ослабли. «Мне кажется, что Харламов немного лукавит, потому что это все проблема эгоцентризма – люди зациклены на себе, хотят получать максимум удовольствия, не хотят трудиться в отношениях», — уверена Перелыгина.
По мнению Перелыгиной, причиной развода мог стать инфантилизм знаменитостей в отношениях. «Человеку легче перейти в новые отношения, испытать яркие чувства, нежели трудиться над настоящими отношениями, преодолевать скуку, бороться за эти отношения, придавать им интригу», — говорит специалист о звездных браках.
О разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили в июне 2020 года. Сейчас они продолжают совместно воспитывать шестилетнюю дочь, которая пока не знает о разводе родителей.
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