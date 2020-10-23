Рок-группа «Машина времени» назвала дату выхода нового альбома. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря коллектива Антона Чернина, альбом выйдет 6 ноября.

Лидер группы Андрей Макаревич не собирался выпускать альбом и хотел публиковать песни по одной. «А весной нас всех посадили под замок, и у меня впервые за много лет появилось свободное время. Я переделал все, что откладывал до лучших времен, а потом вдруг поперли песни. И не только у меня, Саша Кутиков тоже стал присылать. И вдруг мы поняли, что получается еще одна пластинка», — объяснил Макаревич.

Пока название альбома неизвестно. В него вошли 10 песен, написанных за последние два года. В 2021 году альбом выйдет на виниле.

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