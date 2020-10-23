Михалков судится с фанатом из-за роликов «Бесогона»

Режиссер Никита Михалков судится со своим фанатом Романом Ерохиным из-за своей передачи «Бесогон ТВ», сообщает Telegram-канал Mash.

Ерохин опубликовал у себя на сайте 155 записей передачи, которые Михалков требует удалить. У себя на странице «ВКонтакте» Ерохин сообщил, что получил требование Роскомнадзора удалить ролики, однако не стал его выполнять. Сайт поклонника передачи Михалкова заблокировали.

Суд по делу о незаконном размещении передач назначен на 3 ноября.

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