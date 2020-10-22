Лия Ахеджакова назвала суд по делу Ефремова «мерзким шоу»

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила в беседе с «Газетой.Ru», что ситуация вокруг суда по делу актера Михаила Ефремова — «мерзкое шоу».

«Это тот еще суд. И предыдущий, и этот. Это мерзкое шоу, и я не могу понять, кто режиссер этого всего. Это квинтэссенция нашей судебной системы. [Если бы была более здравая судебная система], то разбирались бы. Не было бы таких адвокатов, как Александр Добровинский (представитель родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова — «Газета.Ru»)», — сказала Ахеджакова.

По ее мнению, чтобы суд мог вынести справедливое решение, нужны экспертизы, нужно «обратить внимание на все эти искореженные видео, которые явно монтировали».

«И как мне показывают, я вижу — это никакой не Захаров был в этой машине. А какой-то совершенно другой человек. Не могу верить ни одному видео», — отметила актриса.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему пришлось бы провести почти 8 лет. 22 октября суд смягчил приговор артисту с 8 до 7,5 года колонии общего режима.

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