Пригожин ответил на насмешки Шнурова

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» ответил на насмешки музыканта Сергея Шнурова, обратившего внимание на то, что жаловавшийся на убытки Пригожин улетел с супругой Валерией в Дубай.

Он рассказал, что прилетел на мероприятие, которое оплачивают организаторы. «В Эмиратах тоже живут люди, у которых есть праздники и разные события. И я не должен ни перед кем отчитываться, что я делаю и как я трачу свои деньги, которые зарабатываю», — отрезал Пригожин.

Также продюсер отметил, что Шнуров ошибся, называя его возраст. «Мне не 52, а 51. Он мне прибавил зачем-то годы. А что касается его желания привлечь внимание к себе, он мне напоминает Ксению Собчак, которая всегда создавала некий хайп, цепляясь к кому-то, выдергивая и передергивая. То ли это установка у него такая, то ли форма пиара, то ли это любовь в своем роде», — размышляет Пригожин. «Я не понимаю, что ему от нас нужно, мы живем своей жизнью, никого не трогаем. Ну, хочется ему цеплять, пусть цепляет. Вообще, не хотелось ничего отвечать, пусть он делает, что считает нужным, нам вообще все равно», — заключил он.

Конфликт между Шнуровым и Пригожиным возник ранее, когда музыкант высмеял супругов в критическом стихотворении в ответ на слова продюсера о том, что «даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд практически бедствует» из-за коронавируса. После этого Пригожин отправил Шнурову сообщения с непристойной лексикой.

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